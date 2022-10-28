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Міністр закордонних справ Китаю висловив підтримку Росії і Путіну

У телефонній бесіді з Лавровим Ван І заявив, що Пекін підтримує владу РФ. 

Міністр закордонних справ Китаю висловив підтримку Росії і Путіну
Путін і Сі (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Китайський премʼєр-міністр Ван І висловив повну підтримку Росії та її президенту. Відповідну заяву міністерства за результатам розмови І з російським колегою Лавровим цитує New York Times.

Ван І в телефонній розмові з Лавровим сказав, що "будь-яка спроба заблокувати прогрес між двома країнами не матиме успіху". Він додав, що Пекін твердо підтримує керівництво Путіним Росією та хоче змінцити відносини з Москвою. 

Журналісти звернули уваги, що в заяві міністерства Китай не торкнувся теми війни в Україні, хоча висловлення підтримки Кремлю контрастує з поведінкою Сі Цзіньпіна у вересні, під час зустрічі з президентом РФ на полях саміту в Узбекистані. Тоді Сі поводився досить стримано щодо Путіна. 

У вересні з Ван І зустрічався міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він сказав, що китайський колега засвідчив "повагу до суверенітету і територіальної цілісності України". 

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