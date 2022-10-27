За вересень Росія заробила на нафті $15 млрд​, але на глобальному ринку обмежити для неї ціни буде складно, – Bloomberg

Не всі ключові покупці її нафти згодні на прайс кеп, і, крім того, тепер обговорюється значно вища гранична вартість бареля, ніж спочатку.

Посадовці США були змушені згорнути план щодо обмеження цін на російську нафту через скептицизм інвесторів та зростання ризику на фінансових ринках. В основному розглядається варіант від $60 за барель, а не до цієї вартості, пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Крім того, тільки країни Group of 7 та Австралія дали обіцянку дотримуватись обмеження цін.

"За словами джерел, Південна Корея також приватно повідомила країнам G-7, що планує виконувати вимоги. Посадовці G-7 прагнуть також залучити Нову Зеландію та Норвегію. Але ясно, що Індія та Китай – найважливіші торговельні партнери Росії – не братимуть участі", – йдеться у матеріалі.

Швидше за все, обмежувати ціни відмовиться і Туреччина, що також є одним із ключових покупців.

Згідно з початковим планом, розглядалося обмеження ціни в діапазоні від 40 до 60 доларів за барель, причому деякі чиновники прагнули зберегти цей ліміт якомога ближче до нижчого рівня для досягнення ключової мети – скорочення грошового потоку Росії.

Але зараз офіційні особи, які беруть участь у планах, обговорюють верхню межу цього діапазону – $60 – і вище, хоча деякі чиновники ЄС вважають, що це дозволить Кремлю продовжувати отримувати значні доходи від продажів.

За продаж нафти у вересні РФ отримала близько $15 млрд, і це допомагає їй живити свою військову машину.

"Але на глобальному ринку, де домінують країни без демократичних урядів, очолювані Саудівською Аравією, механізм обмеження ціни, розроблений споживачами та націлений на одного виробника, загрожує виявитися надто складним для досягнення", – заявили в агентстві.

Нафта Brent, світовий еталонний показник, у середу торгується близько 96 доларів за барель. На початку березня після вторгнення Росії вона зросла до понад 139 доларів. Екстремальні коливання цін цього року скоротили ліквідність на товарних ринках, що, у свою чергу, спричинило подальші коливання цін.

Три останні роки середня ціна за основну марку Росії Urals становила $63 за барель. Станом на кінець минулого тижня барель Urals коштував $74.

Рішення щодо обмеження цін очікується після виборів до Палати представників у США, тобто після 8 листопада. ЄС має на меті встановити граничну ціну приблизно 25 листопада, за 10 днів до того, як почнуть діяти нові санкції блоку щодо послуг з поставок російської нафти.

Нагадаємо, за даними Reuters, вартість російської нафти можуть обмежити на рівні 63-64 долари за барель. Тобто ціна буде всього на 10 доларів меншою, ніж вона торгувалася, наприклад, учора.