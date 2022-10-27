США і західні країни завершують розробку планів щодо обмеження ціни на російську нафту, – Reuters

Вартість можуть обмежити на рівні 63-64 долари за барель.

Сполучені Штати Америки та західні країни-партнери завершують розробку планів щодо обмеження ціни на російську нафту.

Про це пише Reuters.

Ціновий діапазон ще не визначено, однак є інформація про те, що обмеження визначать відповідно до історичної середньої ціни 63-64 долари за барель – на рівні, який може сформувати природну верхню межу.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає обмеження ціни як спосіб скоротити доходи від нафти для Росії, що є її головним джерелом фінансування війни проти України, одночасно зберігаючи потік російської нафти та уникаючи стрибків цін.

Фактична ціна буде встановлена в найближчі тижні перед запланованим 5 грудня запровадженням європейського ембарго на російську нафту та пов’язаних з ним обмежень на транспортування та страхування морської нафти.

Нагадаємо, за даними Міжнародного енергетичного агентства, станом на середину жовтня доходи Російської Федерації від експорту нафти у вересні скоротилися на 17,3%, або 3,2 мільярда доларів США, порівняно із серпнем.