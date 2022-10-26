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США попередили Путіна про наслідки за використання ядерної зброї в Україні, - Блінкен

В Держдепартаменті вважають риторику РФ безвідповідальною.

США попередили Путіна про наслідки за використання ядерної зброї в Україні, - Блінкен
держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив президента Росії Володимира Путіна про наслідки, які очікує його країна за використання ядерної зброї у війні в Україні.

Про це сказав Ентоні Блінкен під час широкомасштабного інтерв’ю Bloomberg.

“Ми дуже чітко і прямо повідомили про це росіянам, включаючи президента Путіна”, - наголосив Блінкен. 

Він підкреслив, що обговорення Росією використання Україною так званої брудної бомби є “черговою вигадкою”, а Росія має “історію проектування”, приписуючи іншим поведінку, яку вони самі планують. 

Блінкен назвав цю риторику РФ “безвідповідальною”.

Держсекретар США пообіцяв продовжувати підтримку українців, назвавши “важливим” і “необхідним” для США та їхніх союзників “триматися України”.

Також Блінкен визнав, що енергетичний перехід, який зараз відбувається в Європі, є складним. Втім, США готові підтримати уряди Європи, включаючи збільшення видобутку нафти та газу в США та зусилля з утримання цін під контролем. З цією метою також можуть відбуватись продажі зі Стратегічного запасу нафти.

Нарадаємо, зараз США не бачать ознак підготовки Росією застосування ядерної чи брудної бомби. Штати також вважають, що звинувачення Москви на адресу України стосовно підготовки удару брудною бомбою є хибними.

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