Російські терористи створили нашим енергетикам такі складні умови, яких ніхто у Європі ще просто не бачив, не зустрічав.

Сьогодні президент Зеленський провів велику нараду щодо ситуації в енергетиці. Учасниками були урядовці, Офіс, енергетичні компанії, ДСНС. Тематика була різнопланова - це і відновлення пошкоджених об’єктів, захист генерації, забезпечення доступу людей до енергії. Окремо проаналізували стан атомної та гідрогенерації. Відповідно – ситуацію на Запорізькій атомній станції та на Каховській гідроелектростанції.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Російські терористи створили нашим енергетикам такі складні умови, яких ніхто у Європі ще просто не бачив, не зустрічав. Не було таких загроз, які зараз змушені долати наші фахівці. І вони з честю їх долають. Я дякую всім працівникам енергогалузі, нашим рятувальникам, ремонтним бригадам, представникам місцевого самоврядування, приватних компаній, які працюють достатньо ефективно, щоб попри всі загрози зберігати стабільність нашої енергосистеми”, - зазначив президент.

Він додав, що у багатьох містах і районах України відбуваються аварійні відключення енергопостачання, доводиться обмежувати споживання енергії. Але ми всі маємо пам’ятати одне: нам потрібна перемога над Росією і в енергетичній сфері.

“Хоч би що робив ворог, наше завдання – ламати його плани й захищати Україну. І це не просто чиєсь завдання, це стосується не лише енергетиків чи когось іншого. Зараз потрібне свідоме споживання енергії всіма українцями. Оберіть, будь ласка, кожен свою схему обмеження споживання електрики, поки в загальній енергосистемі є дефіцит”, - попросив Зеленський.

Верховний головнокомандувач розповів, що ситуація на передовій суттєвих змін не зазнала. Найжорсткіші бої – на Донеччині: Бахмутський напрямок, Авдіївка. Там зараз найбільше видно божевілля російського командування: день за днем протягом місяців вони женуть туди людей на смерть, зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої.

“Тривають активні дії на інших напрямках. Хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині. Загалом на фронті всюди зміцнюємо наші позиції, скорочуємо можливості окупантів, знищуємо їхню логістику й готуємо хороші новини для України”, - зазначив голова держави.

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні протягом дня повітряна тривога кілька разів була на більшій частині території нашої держави. Є результати у Повітряних сил – збито черговий вертоліт окупантів, чергові дрони.

“До речі, загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до 250. Російські окупанти втратили вже стільки техніки – авіаційної та іншої – скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вдасться. Я дякую всім нашим бійцям за таку поступову й незворотну демілітаризацію ворога”, - наголосив президент України.

Він зазначив, що керівництво держави продовжує робити все можливе, щоб звільнити наших людей із російського полону. Сьогодні нарешті можна вже повідомити про звільнення ще десятьох українців. Наша команда, яка займається обмінами, працює без перерви.

“І я хочу ще раз підкреслити, що прискорити обміни може будь-який наш підрозділ на передовій шляхом взяття в полон окупантів. Що більше російських військових буде в нашому обмінному фонді, то швидше ми повернемо українців додому з Росії”, - наголосив Зеленський.

Сьогодні в Києві був з візитом Президент Гвінеї-Бісау, котрий головує в Економічному співтоваристві країн західної Африки. Фактично він є представником одразу 15 африканських країн, що входять до цього співтовариства. І це перший африканський лідер, який відвідав нашу державу після 24 лютого.

“Щоденно працюємо і над тим, щоб захистити нашу зернову експортну ініціативу. Очевидно, що Росія знову має намір загострити глобальну продовольчу кризу, знову повернути загрозу масштабного голоду. І це, зокрема, відповідальність усіх наших партнерів – все ж таки гарантувати продовольчу безпеку й покінчити з цією брудною російською грою з голодом. На сьогодні через свідоме російське гальмування нашого продовольчого експорту кількість суден, які очікують можливості виконати контрактні зобовʼязання, – вже 175. І це не просто якась там торговельна проблема. Це погіршення доступу до їжі для мільйонів людей і загроза ще більшого зростання цін на базові продукти на різних континентах – і в Африці, і в Азії, і у Європі. Якщо все ж таки Росії вдасться негативний сценарій, це завершиться новою масштабною міграційною кризою”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Росія як держава-терорист – терорист в усьому й заслуговує щоденного посилення міжнародного тиску на неї.

“Я вдячний тим лідерам і тим політикам, які це розуміють і забезпечують. Вдячний, зокрема, Сенату Польщі, який ухвалив рішення офіційно визнати Росію державою – спонсором тероризму. І такі рішення мають бути ухвалені більшістю країн світу – сама ж Росія своїми діями не залишає альтернативи. Я дякую всім, хто допомагає нам боротися проти російського терору!” - підсумував президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві просив його посприяти тому, щоб Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу.