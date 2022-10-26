Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоко Ембало заявив, що Путін просив його передати меседж главі української держави Володимиру Зеленському. За його словами, президент РФ висловив готовність до переговорів.

Про це Ембало сказав на брифінгу під час візиту до Києва. До переговорів щодо чого і на яких умовах – він не уточнив.

"Учора я був у Москві, з президентом Путіним, який мене просив передати меседж, поговорити з вами. І, дійсно, виходячи з того, що прямий діалог є надвзичайно важливим для наших дій спільних. І я можу сказати, що це також дуже важливо з точки зору продовольчої безпеки", – сказав він.

Ембало додав, що Путін висловив йому: "я готовий до переговорів з президентом Зеленським".

Зеленський на це відповів, що "готовий до переговорів Путін" тим часом вдарив по цивільних українцях вже 400 безпілотниками. Він також додав, що, за словами Ембало, Путін сказав про бажання "наводити Москви".

"Друге питання – з ким говорити. Росія передала, що треба розблокувати відносини. Давайте почнемо розблокування принаймні нашого Чорного моря. І третє, що всі бояться, що є ядерна загроза, говорять про якусь брудну бомбу. Так вся ця загроза повністю йде від Російської Федерації", – сказав глава України.

Він наголосив, що для того, щоб говорити про діалог, треба, щоб держава поважала іншу державу, її кордони. Поки цього немає, а "бажання російського президента говорити – спланована риторика, яка має спрацювати на його внутрішню аудиторію і тих держав, які ще не ізолювали".

Нагадаємо, Ембало вчора перебував із візитом у Москві. Він просив Путіна надати його країні фрегати.

26 жовтня він прибув до Києва, ставши першим лідером країни Африки, який відвідав Україну після 24 лютого.

Нагадаємо, що перемовини з Путіним неможливі відповідно до указу президента Володимира Зеленського. Переговори можуть бути з іншим російським президентом.