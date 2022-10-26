Верещук закликала українських біженців залишатися за кордоном до весни
Верещук закликала українських біженців залишатися за кордоном до весни
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства
Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
Група конгресменів-демократів просить Байдена вдатися до прямих перемовин з РФ, аби завершити війну в Україні
Група конгресменів-демократів просить Байдена вдатися до прямих перемовин з РФ, аби завершити війну в Україні
Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба
Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба
На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі
На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі
ГоловнаПолітика

Шмигаль зустрівся із міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт

Прем'єр-міністр упевнився, що допомога Німеччини в питанні постачання Україні озброєння не ослабне.

Шмигаль зустрівся із міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт
Фото: Кабмін

Під робочої поїздки в Берлін 25 жовтня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із Федеральним міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

Про це пише Урядовий портал.

Глава українського уряду підкреслив, що німецька зброя, зокрема система протиповітряної оборони IRIS-T, надзвичайно ефективно показала себе в захисті українського неба та життів українців від російських ракет. 

Прем’єр-міністр озвучив також пропозиції України щодо покращення протидії іранським дронам. 

“Денис Шмигаль упевнився, що допомога Німеччини в питанні постачання Україні озброєння не ослабне. Він подякував німецькому Уряду й народу за послідовну підтримку”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Кабмін
Нагадаємо, 24-25 жовтня українська делегація на чолі з Прем’єр-міністром України перебувала у Берліні на запрошення німецької сторони для участі в Міжнародній експертній конференції з відновлення України, організованій Німеччиною Європейським Союзом та країнами G7.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також