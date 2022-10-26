Під робочої поїздки в Берлін 25 жовтня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із Федеральним міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.
Про це пише Урядовий портал.
Глава українського уряду підкреслив, що німецька зброя, зокрема система протиповітряної оборони IRIS-T, надзвичайно ефективно показала себе в захисті українського неба та життів українців від російських ракет.
Прем’єр-міністр озвучив також пропозиції України щодо покращення протидії іранським дронам.
“Денис Шмигаль упевнився, що допомога Німеччини в питанні постачання Україні озброєння не ослабне. Він подякував німецькому Уряду й народу за послідовну підтримку”, – йдеться у повідомленні.