Росія від початку повномасштабного вторгнення випустила по Україні 4500 ракет, - Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення Росія обстріляла Україну 4500 ракетами.

Про це під час звернення до учасників Саміту демократії Haaretz повідомив Президент Володимир Зеленський.

"За вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти нас. І запас ракет у них скорочується... Росія б’є такими ракетами, як С-300. Використовує їх, щоб бити по Харкову, по Миколаєву, по інших містах. Щодня і щоночі. Щоб спалювати міста – будинок за будинком, вулицю за вулицею", - сказав глава держави.

Він додав, що "куди не може дістати цими ракетами, Росія б’є "Калібрами" й протикорабельними Х-101".

Оскільки запас ракет вичерпується, РФ звернулася до Ірану, щоб там придбати необхідну зброю. Зокрема - тисячі дронів-камікадзе.

"Загалом, за даними нашої розвідки, Росія замовила в Ірані близько 2 тисяч "Шахедів" – одного виду іранської терористичної зброї. А ще – ракети, ще інші дрони. Іранські інструктори приїхали, щоб навчати росіян користуватися дронами", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили, що за 36 діб ЗСУ збили 223 безпілотники Shahed-136.

Лише упродовж 24-28 лютого РФ випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр" по мирних містах і селах України.