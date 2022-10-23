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В ОПУ заявили, що позиція Саркозі щодо Грузії у 2008 році переконала Путіна у слабкості Європи

Так відреагували на заяви ексочільника Франції, який прокоментував війну з Росією.

В ОПУ заявили, що позиція Саркозі щодо Грузії у 2008 році переконала Путіна у слабкості Європи
Фото: EPA/UPG

В Офісі Президента України закинули ексочільнику Франції Ніколя Саркозі, що його позиція щодо Грузії у 2008 році переконала Путіна у слабкості Європи.

Про це йдеться в заяві радника глави ОПУ Михайла Подоляка.

Так в Офісі Президента відреагували на інтерв'ю Саркозі газеті Le Journal du Dimanche. Там політик схвально відгукнувся на часті телефоні переговори Макрона і Путіна та підтримав ідею проводити переговори з воюючими сторонами.

"Засуджений за корупцію автор концепції "дозвольте РФ вбивати під обіцянки більше так не робити" висловив "експертну думку" щодо ru-агресії в Україні. На жаль, саме позиція Нікол Саркозі щодо Грузії в 2008 переконала Путіна у слабкості Європи. Хтось знову хоче вмиротворити агресора?", - написав Подоляк у своєму Twitter.

Нагадаємо, у квітні Президент Володимир Зеленський запросив колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та експрезидента Франції Ніколя Саркозі відвідати сплюндроване російськими військами місто Бучу на Київщині. За словами Зеленського, вони мали побачити, "до чого за 14 років призвела політика поступок Росії". 

Торік Саркозі отримав рік позбавлення волі за незаконне фінансування передвиборчої кампанії.

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