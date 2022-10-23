Перспектив по запуску опалення наразі немає, - мер Енергодара

Місто без газу вже пів року.

Тимчасово окупований Енергодар на межі гуманітарної катастрофи. Перспектив щодо старту опалювального сезону в місті немає.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Укрінформ.

“Енергодар на грані гуманітарної катастрофи, бо обстріли руйнують цивільну інфраструктуру та електромережі. Місто без газу вже пів року, постійно перебої з електрикою, водовідведенням та водопостачанням. Велике питання щодо опалювального сезону, він під великим питанням”, - сказав він.

Орлов нагадав, що Енергодар має централізовану систему опалення і вона йде від ТЕС, яка через військові дії не працює з весни, і від ЗАЕС, яка перебуває в режимі призупинення.

“Перспектив по запуску опалення наразі немає”, - сказав він.

Також мер зазначив, що працівників атомної станції примушують підписувати договори з фейковою керуючою компанією, яку створила Росія, блокуються перепустки атомників, що може мати негативні наслідки в роботі станції.

Нагадаємо, що окупанти заявили, що діти мешканців Енергодару (Запорізька область) "затримуються на відпочинок" в Росії на невизначений термін.