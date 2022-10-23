Росіяни обстріляли лікарню в Бахмуті

Зранку 23 жовтня російські окупанти обстріляли лікарню в Бахмуті на Донеччині.
Про це повідомив у соцмережах керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, рашисти задіяли артилерію.
Обійшлося без потерпілих. Будівля частково зруйнована. Тут пошкоджено стріху і стіни, а також вибито вікна.
Нагадаємо, сьогодні вдосвіта росіяни поцілили у розважальний заклад в Бахмуті, також було пошкоджено приватний будинок.
Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що окупанти вщент зруйнували 122 заклади охорони здоров'я. 14 медичних працівників було вбито, а 48 - поранено.