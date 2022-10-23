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Росіяни обстріляли лікарню в Бахмуті

Будівля частково зруйнована, тут пошкоджено стріху і стіни, вибито вікна.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Зранку 23 жовтня російські окупанти обстріляли лікарню в Бахмуті на Донеччині.

Про це повідомив у соцмережах керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, рашисти задіяли артилерію.

Обійшлося без потерпілих. Будівля частково зруйнована. Тут пошкоджено стріху і стіни, а також вибито вікна.

Нагадаємо, сьогодні вдосвіта росіяни поцілили у розважальний заклад в Бахмуті, також було пошкоджено приватний будинок.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що окупанти вщент зруйнували 122 заклади охорони здоров'я. 14 медичних працівників було вбито, а 48 - поранено.

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