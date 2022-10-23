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Учора російські військові вбили вісьмох українців, – ОП

Найбільше загиблих – на Донеччині.

Учора російські військові вбили вісьмох українців, – ОП
Фото: ОП

Минулої доби російські окупанти вбили вісьмох українців, поранення отримали 19 мирних жителів.

Про це повідомляють в Офісі президента з посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

Згідно з повідомленням, у Дніпропетровській області внаслідок російської агресії поранення отримали четверо людей. 

У Донецькій області – шестеро загиблих, серед них – четверо осіб, яких було вбито раніше, та 9 поранених.

Двоє людей загинули у Запорізькій області. У Миколаївській – четверо поранених, у Сумській та Харківській областях – по одному пораненому.

 

Нагадаємо, за минулу добу загарбники завдали 32 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.

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