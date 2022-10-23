У Києві вбили військового через суперечку на дорозі
У Києві вбили військового через суперечку на дорозі
У Чернівецький області збили російську ракету
У Чернівецький області збили російську ракету
У Київській області спрацювала ППО
У Київській області спрацювала ППО
У Хмельницькій області пролунали вибухи, електропостачання зникло в двох районах
У Хмельницькій області пролунали вибухи, електропостачання зникло в двох районах
​Допомога Заходу. We never walk alone
​Допомога Заходу. We never walk alone
СБУ викрила у Кривому Розі колаборанта, - Вілкул
СБУ викрила у Кривому Розі колаборанта, - Вілкул
У Рівному внаслідок ракетних ударів пошкоджено 9 будинків
У Рівному внаслідок ракетних ударів пошкоджено 9 будинків
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду
Росія виступила проти передачі Португалією Україні вертольотів
Росія виступила проти передачі Португалією Україні вертольотів
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти будують протитанкові укріплення, щоб інтегрувати Сіверській Донець в зону оборони, – британська розвідка

Росіяни намагаються стримати контрнаступ ЗСУ.

Окупанти будують протитанкові укріплення, щоб інтегрувати Сіверській Донець в зону оборони, – британська розвідка
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Російські військові будують оборонні протитанкові укріплення ("лінію Вагнера") для того, щоб інтегрувати річку Сіверський Донець в зону оборони та спробувати стримувати швидкі контрнаступи українських військових.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що 19 жовтня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив що його команда інженерів будує велику укріплену лінію оборони – "лінію Вагнера" в окупованій Росією Луганській області, і опублікував карту, на якій показано запланований масштаб проєкту.

Росіяни будують це укріплення, щоб інтегрувати Сіверський Донець в зону оборони. На знімках видно ділянку новозбудованої протитанкової оборони та системи окопів на південний схід від Кремінної Луганської області.

"Якщо плани настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то, швидше за все, роботи спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донець в зону оборони, частково слідуючи лінії контролю 2015 року", – йдеться у повідомленні.

Цей проєкт вказує на те , що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб, ймовірно, стримувати будь-які швидкі українські контрнаступи.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також