Окупанти будують протитанкові укріплення, щоб інтегрувати Сіверській Донець в зону оборони, – британська розвідка

Російські військові будують оборонні протитанкові укріплення ("лінію Вагнера") для того, щоб інтегрувати річку Сіверський Донець в зону оборони та спробувати стримувати швидкі контрнаступи українських військових.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що 19 жовтня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив що його команда інженерів будує велику укріплену лінію оборони – "лінію Вагнера" в окупованій Росією Луганській області, і опублікував карту, на якій показано запланований масштаб проєкту.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 October 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/L0bV87iWiz — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 23, 2022

Росіяни будують це укріплення, щоб інтегрувати Сіверський Донець в зону оборони. На знімках видно ділянку новозбудованої протитанкової оборони та системи окопів на південний схід від Кремінної Луганської області.

"Якщо плани настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то, швидше за все, роботи спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донець в зону оборони, частково слідуючи лінії контролю 2015 року", – йдеться у повідомленні.

Цей проєкт вказує на те , що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб, ймовірно, стримувати будь-які швидкі українські контрнаступи.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.