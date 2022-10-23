На Херсонщині активні бої, на Донеччині ЗСУ відбили атаки окупантів, - звіт ОВА

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Про це йдеться у зведеннях ОВА.

Кіровоградська: сьогодні вночі уламками збитої ворожої ракети в смт Онуфріївка Олександрійського р-ну сталося загорання, також пошкоджено житлові будинки, вибито вікна, пошкоджено покрівлі.Інформація щодо пошкодження майна наразі уточнюється. Загиблих та травмованих немає. Пожежу ліквідували. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Сумщина: за минулу добу було 143 «приходи» по громадах Сумщини. З них: 7 мінометних обстрілів, усього 72 приходи, 2 артилерійських, 31 приход та 1 - з реактивних систем залпового вогню "Град", 40 приходів. Було обстріляно Есманську, Юнаківську, Шалигінську, Білопільську, Путивльську, Середино-Будську громади. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Запорізька: вночі окупаційні війська здійснили атаку на м. Запоріжжя із використанням дронів (попередньо, дронів-камікадзе «Shahed-136»), а також навколишніх населених пунктів — з використанням ракет С-300. Так, один з дронів уразив громадську будівлю в обласному центрі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Також було здійснено ракетний обстріл одного з сіл Запорізького району. Внаслідок потрапляння трьох ракет із використанням ЗРК «С-300» пошкоджено приватні будинки та приміщення школи. За попередніми даними постраждалих немає. Детальна інформація уточнюється.

Дніпропетровщина: вночі ворог знову завдав удару по Нікопольському районі. Обстріляв з РСЗВ та важкої артилерії Марганецьку громаду. Люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються. Після опівночі над Нікопольським районом наші захисники неба збили ворожий дрон-камікадзе «Shahed-136”.

Харківщина: протягом минулої доби ворог обстрілював м. Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області.У Вовчанську пошкоджені об'єкти промислової інфраструктури, сталися пожежі. Без постраждалих. За минулу добу з пораненнями госпіталізовано одну людину. Триває розмінування деокупованих територій області. За добу піротехнічні загони ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.

Луганщина: напруженою залишається ситуації в районі адмінмежі Луганщини. Вчора вчергове відбита атака росіян на Білогорівку.Із мінометів, ствольної та реактивної артилерії окупанти обстріляли Стельмахівку. Всього ворог 23 рази обстрілював позиції наших бійців з артилерії та мінометів. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів ворога.

Донеччина: за даними ГШ ЗСУ противник не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку.З мінометів, ствольної та реактивної артилерії ворог обстрілював Зарічне і Терни на Донеччині; на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Майорськ, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка. Інформація щодо наслідків та постраждалих за минулу добу уточнюється.

Миколаївщина: вночі ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу «Shahed-136». 14 з них було збито на території області. Вночі Миколаїв зазнав ворожого обстрілу ракетами типу С-300. Відомо що, одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши квартиру на п’ятому поверсі. Також пошкоджень зазнав сусідній 10-поверховий житловий будинок. Уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, понівечило балкони.

Пошкоджено також теплотрасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих автівок. Попередньо, три людини отримали поранення. Також через ворожий обстріл зруйновано складську будівлю, внаслідок чого одну людину госпіталізовано. На місці влучання виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Вночі також по Шевченківській громаді завдано удар трьома дронами-камікадзе «Shahed-136», внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру. Детальна інформація уточнюється.Також ворог завдав ракетного обстрілу по Галицинівській громаді, внаслідок чого пораненння отримали дві людини. Пошкоджено об’єкти інфраструктури. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, вчора ввечері буди обстріли чотирьох населених пунктів та їх околиць. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: тривають активні бойові дії. Окупанти продовжують проводити заходи примусової евакуації цивільного населення. З Бериславського району та Херсона активно вивозяться державні установи та майно. Збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій в Херсоні. Ворог атакував нещодавно деокуповані населені пункти Херсонщини: Шевченківку атакував дроном-камікадзе, а Нововоскресенське обстріляв із ЗРК С-300. Без людських втрат.

Бериславський район знов опинився під обстрілами російсько-окупаційних військ. Є поранені та загиблі мирні мешканці, зруйновано цивільну інфраструктуру. Через влучання снаряду у склад знищено 1000 тонн зерна пшениці й трактори. У Бериславському районі ЗСУ збили ударний гелікоптер окупантів Ка-52 «Алігатор», повідомили в Командуванні Повітряних Сил.

За даними Генштабу, противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.