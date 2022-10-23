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​Україна працює у двох напрямках, щоб зупинити постачання дронів з Ірану до Росії, – Арахамія

Робота за цими напрямками має принести результати.

​Україна працює у двох напрямках, щоб зупинити постачання дронів з Ірану до Росії, – Арахамія
Фото: itc.ua

Україна працює з країнами, які сприяють транспортуванню безпілотників з Ірану до Російської Федерації і також визначає джерела постачання деталей для дронів, щоб розірвати логістичні ланцюжки.

Про це у телемарафоні UArazom заявив народний депутат, голова парламентської фракції “Слуга Народу”, член Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

“Сьогодні Україна працює у двох напрямках для того, щоб зупинити або суттєво затримати постачання дронів з Ірану до Росії. По-перше, є країни, які сприяють транспортуванню безпілотників, і ми з ними працюємо. По-друге, наші військові захопили обидва види “Шахедів” у цілому стані. Представники Головного управління розвідки Міноборони разом зі спеціалістами розібрали ці безпілотники й зараз відпрацьовують кожен компонент, щоби визначити джерела постачання деталей і розбалансувати логістичні ланцюжки. Сподіваємося, що робота за цими двома напрямками дасть результат”, – сказав він.

 

Арахамія додав, що на міжнародній арені Іран зараз намагається зберегти “гарну міну при поганій грі”, однак усі розуміють, що відбувається насправді.

“Окрім того, що ми розірвали з Тегераном відносини, зараз їх чекає ще багато сюрпризів від наших партнерів, бо і в Раді безпеки ООН виникло багато питань. Це прецедент глобального масштабу”, – наголосив народний депутат.

За його словами, дії Ірану дали черговий поштовх для процесів у міжнародних організаціях.

“Держави намагаються переглянути питання системи безпеки у світі. Зокрема, ООН з’явилася для того, щоб не було нової світової війни. Однак інертність, бюрократія організації, а також система ухвалення рішень, коли, наприклад, агресор сидить у Радбезі ООН і може ветувати будь-які резолюції, змушує дипломатів усіх країн переглядати усталені концепції”, – зазначив Арахамія.

Він висловив сподівання, що вже найближчим часом з’являться рішення, які дозволять міжнародним організаціям працювати набагато ефективніше.

Нагадаємо, уночі 23 вересня повітряні сили знищили на півдні України 16 дронів-камікадзе. 

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