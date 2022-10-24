Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Київські оперативники затримали чоловіка, який викрав камери відеоспостереження з парку відпочинку.

Про це повідомила пресслужба столицної поліції.

До чергової частини Шевченківського управління надійшла заява про те, що з парку "Веселка" невідомі вкрали вісім камер відеоспостереження, які перебувають на балансі комунального об’єднання. Оперативники розпочали пошуки причетних до злочину і незабаром викрили та затримали ймовірного підозрюваного.

"Ми провели невідкладний обшук за місцем проживання затриманого та вилучили 20 камер відеоспостереження, понад 30 набоїв до автомата Калашникова, сервер та інші комплектуючі до нього, а також інструменти, за допомогою яких зловмисник демонтував пристрої. Місцевого мешканця, 1981 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу", – розповів заступник начальника відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Кирил Демченко.

За даним фактом розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 – крадіжка та ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу. Слідчі повідомили затриманому про підозру. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Фото: Нацполіція Києва

Нагадаємо, в Швеції останні кілька місяців невідомі крадуть камери контролю швидкості, встановлені на дорогах. Кілька з них нещодавно виявили на російських безпілотниках.