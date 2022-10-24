ЗСУ знищили за минулу добу ще 470 російських окупантів

Загальні втрати РФ в Україні - близько 67 940 військових.

За минулу добу Збройні сили Україн знищили ще 470 російських окупантів. Загалом РФ вже втратила в Україні 67 940 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 67940 (+470) осіб ліквідовано

танків – 2590 (+6)

бойових броньованих машин – 5295 (+11)

артилерійських систем – 1673 (+6)

РСЗВ – 375 (+1)

засоби ППО – 189 (+0)

літаків – 270 (+0)

гелікоптерів – 245 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9);

крилаті ракети – 350 (+0);

кораблі/катери – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5);

спеціальна техніка – 149 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.