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Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, - Резніков

Крім того, міністр запросив моніторингові місії ООН і МАГАТЕ відвідати Україну.

Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, - Резніков
Фото: CNN

Через брехливі заяви Росії про нібито підготовку застосування Україною так званої "брудної бомби" Україна запрошує моніторингові місії ООН і МАГАТЕ й вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму.

Про це міністр оборони Олексій Резніков написав у Twitter.

"Щодня українська армія звільняє нашу землю від російського бруду. Думка про "брудну бомбу" нам огидна. Запрошуємо моніторингові місії ООН і МАГАТЕ відвідати Україну. Світ має дати відповідь на ядерний шантаж Росії. Вимагаємо дотримання п. 4 Будапештського меморандуму", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, у п. 4 Будапештського меморандуму йдеться про підтвердження зобов'язання підписантів домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, у разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.

Сьогодні ж, на провокативні заяви щодо "брудної бомби" відреагував Дмитро Кулеба. Він сказав, що заява Росії про "плани" України застосувати "брудну бомбу" абсурдна брехня, а росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі.

Пізніше Володимир Зеленський сказав, що якщо хтось і може застосувати ядерну зброю у нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт. Крім того, президент закликав світ має максимально жорстко відреагувати на це.

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