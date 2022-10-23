Генштаб оприлюднив уточнену інформацію про втрати росіян в Енергодарі

Українським захисникам вдалося ліквідувати до 50 військовослужбовців РФ, ще близько 40 отримали поранення.

22 жовтня в Енергодарі було знищено особовий склад і техніку російських окупантів.

Уточнену інформацію про втрати рашистів оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України

У результаті вогневого ураження було знищено чотири гаубиці Д-30 і три вантажівки з боєприпасами.

Українським захисникам вдалося ліквідувати до 50 військовослужбовців РФ, ще близько 40 отримали поранення.

На одному з напрямків було уражено дві одиниці РСЗВ "Ураган" росіян разом із бойовими розрахунками.

Нагадаємо, від 24 лютого в Україні знищили близько 67 470 російських військових.

Військові частини та підрозділи командування морської піхоти за минулу добу знищили гелікоптер Ка-52, гаубицю "Мста-С", дві реактивні системи залпового вогню "Град", сховище з боєприпасами ворога і чотирьох росіян.