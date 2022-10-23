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Контрнаступ на Луганщині сповільнився через дощі, - Гайдай

Керівник ОВА очікує на добрі новини від Генштабу.

Контрнаступ на Луганщині сповільнився через дощі, - Гайдай
Фото: luganskua.com

Контрнаступ Сил оборони України на Луганщині дещо сповільнився через дощі, але воїни просуваються вперед. 

Про це заявив у Телеграм очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Нам заважає трохи погода, бо зараз дощі, якраз на кордоні Донецької та Луганської області, і це сповільнює наступ, тому що техніка в'язне, але все одно, я сподіваюся, що найближчим часом від Генерального штабу ми отримаємо хороші новини", – сказав Гайдай.

Крім того, очільник ОВА розповів, що окупанти будують оборонні споруди в Бєлгородській області РФ. Очевидно, вони готуються до залишення захоплених територій і так званого "перегрупування".

"Ми чітко розуміємо, що плани, які вони (окупанти - ред.) собі ставили, повністю провалено", – сказав Гайдай.

Він наголосив, що проти ЗСУ "стоїть величезна кількість" зброї, техніки та особового складу. 

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, російські військові будують протитанкові укріплення ("лінію Вагнера") для того, щоб долучити річку Сіверський Донець в зону оборони та спробувати стримувати швидкі контрнаступи українських військових.

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