На Хмельниччині дали світло після ракетних ударів росіян

Ще в трьох областях йдуть ремонтні роботи.

Після масованого ракетного удару 22 жовтня "Укренерго" відновило живлення Хмельниччини, відновлювальні роботи також ведуться на Рівненщині, Черкащині та Волині.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у Telegram.

"Наразі по всій країні 70 наших ремонтних бригад ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів. Сотні наших співробітників працюють 24/7, для якнайшвидшого відновлення енергопостачання в усіх постраждалих регіонах", - йдеться в повідомленні.

Також додається, що сьогодні з 12-ї дня Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" був змушений віддати команду на обмеження споживачів Києва, Київської області, Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини задля уникнення перевантаження мереж в цих регіонах.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах у різних регіонах України.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Обласний центр лишився без світла. Також повідомляли про відключення електрики у Луцьку та Рівному. Пізніше по Волині було завдано другого удару. Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару об‘єкт енергетики у Волинській області фактично знищений.

Після ракетного удару у Рівному не вистачало напруги у мережах. Місцевих мешканців просили не включати прилади, окрім зарядних пристроїв.

У компанії "Укренерго" повідомили, що масштаб пошкоджень енергетичної інфраструктури України внаслідок атаки 22 жовтня може бути більшим, ніж після ракетних ударів 10-12 жовтня.

В результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці.