Сьогодні у Києві знову відключатимуть світло

В окремих випадках електрика може бути відсутня більше чотирьох годин.

НЕК “Укренерго” запроваджує у Києві 23 жовтня стабілізаційні відключення для уникнення аварій у зв’язку з масштабністю пошкоджень енергосистеми електропостачання.

Про це йдеться на сайті ДТЕК “Київські електромережі”.

“Ми розділили всіх споживачів електроенергії Києва на 3 групи і зробили графік, що допоможе простіше знаходити свою адресу за допомогою зручного пошуку. Кожна група буде відключатися у визначений проміжок часу, поки буде діяти розпорядження НЕК “Укренерго” на проведення стабілізаційних відключень”, – йдеться в повідомленні.

У ДТЕК додали, що компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше чотирьох годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час.

Нагадаємо, у Києві близько 30% будинків отримали опалення. Інші підключать вже протягом тижня.