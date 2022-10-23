У Святогірську загинув рятувальник

Здетонував боєприпас, тип якого ще не встановлений.

Під час розмінування Святогірська у Донецькій області загинув рятувальник.

Про це у Телеграм написав керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Трагедія сталася зранку 23 жовтня, здетонував боєприпас, тип якого на цю годину ще не встановлений.

За словами Кириленка, зараз в рамках стабілізаційних заходів триває робота з обстеження та розмінування деокупованих територій.

"Звертаюся до тамтешніх жителів, а також усіх, хто проживає у прифронтовій зоні: будьте максимально уважними і обережними. Не підіймайте з землі незнайомих предметів - про такі знахідки одразу повідомляйте правоохоронців та рятувальників", - сказав він.

Нагадаємо, що уночі 23 жовтня росіяни вели обстріли на різних ділянках фронту у Донецькій області від Авдіївки до Лимана.