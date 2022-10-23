У Києві вбили військового через суперечку на дорозі
У Києві вбили військового через суперечку на дорозі
У Київській області спрацювала ППО
У Київській області спрацювала ППО
У Чернівецький області збили російську ракету
У Чернівецький області збили російську ракету
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду
​Допомога Заходу. We never walk alone
​Допомога Заходу. We never walk alone
Росія виступила проти передачі Португалією Україні вертольотів
Росія виступила проти передачі Португалією Україні вертольотів
У Рівному внаслідок ракетних ударів пошкоджено 9 будинків
У Рівному внаслідок ракетних ударів пошкоджено 9 будинків
У Хмельницькій області пролунали вибухи, електропостачання зникло в двох районах
У Хмельницькій області пролунали вибухи, електропостачання зникло в двох районах
СБУ викрила у Кривому Розі колаборанта, - Вілкул
СБУ викрила у Кривому Розі колаборанта, - Вілкул
ГоловнаСуспільствоВійна

Морпіхи знищили гелікоптер Ка-52 та два "Гради" окупантів

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Морпіхи знищили гелікоптер Ка-52 та два "Гради" окупантів
Фото: en.wikipedia.org

Військові частини та підрозділи командування морської піхоти за минулу добу знищили гелікоптер Ка-52, гаубицю “Мста-С”, дві реактивні системи залпового вогню “Град”, сховище з боєприпасами ворога і чотирьох росіян.

Про це пресслужба ВМС повідомляє в Facebook.

“22 жовтня, військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Минулої доби морські піхотинці знищили 4 особи та гелікоптер Ка-52”, - ідеться у повідомленні.

Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищили самохідну гаубицю “Мста-С”, 2 РСЗВ “Град” і сховище з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, що минулої доби, 22 жовтня, російські окупанти втратили у війні проти України ще 400 своїх військових. Загалом від 24 лютого в Україні знищили близько 67 470 російських військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також