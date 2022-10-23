Кулеба закликав заборонити мовлення російського телеканалу RT

Керівник МЗС України Дмитро Кулеба закликав уряди всіх країн заборонити мовлення пропагандистського телеканалу RT.

Про це Кулеба написав у Twitter.

«Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиїй ви стороні, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), нічого спільного зі свободою слова. Настав час заборонити RT у всьому світі!», – написав Кулеба.

У долученому відео російський пропагандист Красовський запропонував у ефірі RT топити чи палити українських дітей.

RT (раніше — Russia Today) — російська державна телекомпанія, орієнтована на закордонну авдиторію. Існує з 2005 року, фінансується урядом Росії, офіс розташовано в Москві. Часто викривається в систематичній пропаганді. Позиціонує себе як «альтернатива англо-саксонському глобальному інформаційному простору».

Нагадаємо, що 22 жовтня Дмитро Кулеба, коментуючи ранкові ворожі атаки по цивільній інфраструктурі, закликав не зволікати з ухваленням рішення щодо систем ППО для України.