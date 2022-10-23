​Сили оборони знищили 12 ворожих дронів-камікадзе, склад боєприпасів і відбили атаки біля 7 населених пунктів

Росіяни за цю добу завдали два ракетні та 25 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

За попередніми даними, сьогодні підрозділи протиповітряної оборони збили дванадцять БпЛА "Shahed-136".

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Крім цього, підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

Українська авіація завдала шість ударів по окупантах. Було підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. А ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та зенітний ракетний комплекс РФ.

Росіяни за цю добу завдали два ракетні та 25 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури Миколаєва, Запоріжжя та Новотавричеського Запорізької області.

За даними командування, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 23 жовтня така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури з території Білорусі. Зокрема - із залученням ударних БпЛА іранського виробництва;

та - без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури з території Білорусі. Зокрема - із залученням ударних БпЛА іранського виробництва; на Куп’янському та Лиманському вороги обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка;

та вороги обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка; на Бахмутському окупанти накрили вогнем із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області;

окупанти накрили вогнем із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області; на Авдіївському та Запорізькому було завдано ворожих ударів із танків та артилерії різних типів у районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Водяне, Новомихайлівка, Мар’їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне;

та було завдано ворожих ударів із танків та артилерії різних типів у районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Водяне, Новомихайлівка, Мар’їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне; на Південнобузькому рашисти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждали Нікополь та Іллінка Дніпропетровської області.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські військові обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Поранення отримали п’ятеро людей. Двоє з них їхали у машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд.

Уночі 23 жовтня російські війська атакували Запоріжжя дронами-камікадзе (попередньо "Shahed-136"), а населені пункти поблизу міста – ракетами С-300.

Загалом ЗСУ збили вже 273 іранські дрони.

