Через агресію росіян постраждали 90% потужностей вітрової енергетики

Через повномасштабне вторгнення Росії 90% потужностей вітрової та 45-50% сонячної енергетики в Україні виведені з експлуатації.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Громадське радіо.

За його словами, «зелена» енергетика — «мабуть, найбільш постраждала галузь», адже основна частина її потужностей — на півдні країни.

«Ми втратили приблизно 90% «вітру» та 45-50% «сонця». Це величезні втрати», — сказав Галущенко.

Водночас він переконаний, що Україна має великий потенціал щодо розвитку відновлюваної енергетики, зокрема вітроенергетики. Більш того, Європа зацікавлена в тому, щоб після завершення війни інвестувати в цей напрямок.

«Ми мали стратегію, яка передбачала, що у 2030 році частка «зеленої» енергетики в Україні становитиме мінімум 25%. Думаю, що після нашої перемоги, з урахуванням завданих Росією руйнацій, ми, можливо, збільшимо відсоток», – сказав міністр.

Нагадаємо, що у компанії "Укренерго" повідомили, що масштаб пошкоджень енергетичної інфраструктури України внаслідок атаки 22 жовтня може бути більшим, ніж після ракетних ударів 10-12 жовтня.

В результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці.