"Якщо хтось і може застосувати ядерну зброю у нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт", - Зеленський про "брудну бомбу"

Президент Володимир Зеленський відреагував на обдзвін міністром оборони РФ Шойгу очільників оборонних відомств кількох країн, під час яких той розповів про так звану українську "брудну бомбу", назвавши його телефонною каруселлю.

Про це йшлося під час вечірнього звернення Володимира Зеленського.

"Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну "ядерну бомбу", усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні", - сказав президент.

За його словами, всюди, куди Росія принесла смерть і деградацію, Україна повертає нормальне життя.

"Там, де Україна, - ніколи не знищується життя", - зазначив Зеленський.

Він зазначив, що Росія залишає по собі масові могили, катівні, зруйновані міста й села, заміновану землю, знищену інфраструктуру і природні катастрофи.

"І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю у нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт - і цей субʼєкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати", - підкреслив президент.

На його думку, світ має максимально жорстко відреагувати на це.

"Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок - вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого "бруду", має побачити, що світ це не проковтне, - резюмував своє повідомлення Зеленський.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що міністр оборони РФ Шойгу провів телефонні переговори з міністрами оборони Франції Себастьяном Лекорно, Туреччини Хулусі Акаром і Великої Британії Беном Воллесом, під час яких висловив стурбованість у зв'язку з нібито можливим застосуванням Україною так званої "брудної бомби".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував заяви російської сторони про нібито плани України влаштувати провокацію з використанням "брудної бомби", назвавши її абсурдною брехнею.