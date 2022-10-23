Російський окупант розповів, як загарбники обкрадали і нищили українське село

"Тут п*здец началось. Там сломали, там украли, магазин разграбили, свет короче, вы*бали і все", - йдеться в перехопленій розмові рашиста.

Російські окупанти не полишають нагоди зайнятися мародерством в українських населених пунктах.

Про це йдеться в перехопленій розмові рашиста, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Він розповів, як із іншими солдатами зайшов у "нетронутое село". Тут рашисти взялися за грабувати все, що потрапило під руки.

"Тут п*здец началось. Там сломали, там украли, магазин разграбили, свет короче, вы*бали і все. Начали тепер по селу п*здячить. Люди аху*вшие, говорят - уходите отсюда", - йдеться в розмові.

Нагадаємо, у березні українська розвідка оприлюднила інформацію, що російські військові отримали вказівку від керівництва перейти на "самозабезпечення" до подальших розпоряджень через серйозні логістичні проблеми агресора.

Із тимчасово окупованих територій Херсонщини загарбники викрадають автомобілі та вантажівками вивозять майно з будинків та квартир.