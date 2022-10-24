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​ДБР підозрює експосадовця КМДА в незаконній передачі держмайна профспілкам

Наразі загальна кількість незаконно переданих об'єктів складає понад 230.

​ДБР підозрює експосадовця КМДА в незаконній передачі держмайна профспілкам
КМДА (ілюстративне фото)
Фото: КМДА

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління майном Київської міської державної адміністрації, який незаконно передав право власності на державне майно профспілкам.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що загальна сума на момент вчинення злочинів сягала понад 300 мільйонів гривень, а на теперішній час вартість цих об’єктів у десятки разів більше і сягає мільярдів гривень.

Починаючи з 1992 року і по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних Федерації приватних акціонерних товариств, за попередньою змовою групою осіб, незаконно оформлювали право власності на державне майно, а потім відчужували курортно-оздоровчі, спортивні, туристичні та інші державні комплекси. Чиновник КДМА всупереч вимогам законодавства видавав накази з оформлення права власності на майнові комплекси та об’єкти нерухомості.

Зокрема, посадовцем незаконно оформлено права власності на майнові комплекси/об’єкти нерухомого майна, а саме:

  • будинок Профспілок на Майдані Незалежності,
  • будинок площею 3 тис. 720 кв. м на вулиці Хрещатик,
  • виробничо-адміністративний будинок на вулиці Шота Руставелі у Києві,
  • готельний комплекс "Турист",
  • майновий комплекс загальною площею 3 тис. 338 кв. м на вулиці Трутенка,
  • відділення санаторію ім. 1-го Травня, курорт Пуща-Водиця,
  • майновий комплекс на вулиці Гамарника площею 3 тис. 988 кв. м тощо.

Посадовцю повідомлено про підозру за фактом зловживання своїм службовим становищем в інтересах інших юридичних осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

Сьогодні ДБР передало ці об'єкти в управління АРМА. Загальна їх кількість вже складає понад 230. Досудове розслідування триває.

У липні 2022 року працівники ДБР передали 80 об’єктів, які перебували в користуванні профспілок в управління АРМА.

Нагадаємо, в липні минулого року ДБР арештувало 45 об’єктів нерухомості Федерації профспілок, які збиралися незаконно продати.

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