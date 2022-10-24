Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Саміту демократії Haaretz і закликав Ізраїль приєднатися до військової допомоги нашій державі.

Про це йдеться на сайті глави держави.

За словами Президента, Росія програє Україні у реальному зіткненні на полі бою. Не допомагають і додаткові контингенти, які РФ відкликала з інших країн. Зокрема, Сирії. Тому держава-агресор об'єднала свої зусилля з Іраном, аби здійснювати терор у повітрі.

"На жаль, у нас немає свого "Залізного купола". У нас поки що немає сучасної та ефективної системи ППО й ПРО, яка могла б убезпечити наше небо... Росія б’є такими ракетами, як С-300. Використовує їх, щоб бити по Харкову, по Миколаєву, по інших містах... За вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти нас. І запас ракет у них скорочується", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Росія платить Ірану за співробітництво своїм сприяння іранській ядерній програмі.

"І цей їхній альянс просто не відбувся б, якби свого часу ваші політики ухвалили одне лише рішення. Рішення, про яке ми просили. Щоразу, коли ми в Україні на засіданнях Ставки Верховного Головнокомандувача обговорюємо російський ракетний і дроновий терор, ми говоримо й про наших партнерів, які вже допомагають чи можуть нам допомогти захистити небо. На жаль, слова "Ізраїль", "ізраїльські" при цьому не звучать", - підкреслив глава держави.

Він наголосив, що союз Росії та Ірану можна позбавити сенсу, якщо "ми будемо діяти разом – ми з вами так само, як і з іншими демократіями".

"Чи не час і вашій державі обрати, з ким ви? З демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню? Чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки?", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, днями глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори із прем’єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом. Обговорили звернення України до Ізраїлю щодо надання систем і технологій протиповітряної та протиракетної оборони.

Перед цією зустріччю Кулеа повідомив, що Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати системи протиповітряної оборони.