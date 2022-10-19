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Ізраїль. Україна. ППО і ПРО

В Україні протиракетної оборони (ПРО) не існує як окремої системи: її завдання виконують підрозділи ППО із зенітно-ракетними комплексами, котрі не повною мірою пристосовані для виконання завдань ПРО. Допомога, котру надають союзники Україні, поступово змінює стан справ.

Пуск ракети-перехоплювача ізраїльської системи ППО ‘Kela David’ або ‘Праща Давида’ 21 грудня 2015 року.
Фото: wikimedia.org
Пуск ракети-перехоплювача ізраїльської системи ППО ‘Kela David’ або ‘Праща Давида’ 21 грудня 2015 року.

Технології, розроблені ізраїльськими компаніями в галузі ППО та ПРО, безумовно, є видатними конструкторськими рішеннями. Насамперед дуже суттєво зміцнити ППО/ПРО України могла б ізраїльська система «Kela David», котра дозволила б уражати повітряні цілі на відстанях від 40 до 300 км, зокрема балістичні ракети останнього покоління, такі як «Іскандер». Величезним кроком уперед у боротьбі з російськими ракетами може стати лінійка гіперзвукових позаатмосферних ракет «Hetz» (або «Arrow-2, 3»), котрі перехоплюють балістичні ракети у стратосфері. Враховуючи 1355 км морського узбережжя України, частина котрого окупована Росією, перспективно виглядає комплекс «Barak-8».

Не можна оминути увагою лазерні комплекси «Keren Barzel» і «Lahav Or», що ефективні для прикриття позицій протиракетних комплексів від засобів ураження малої дальності і насамперед БпЛА. З урахуванням клімату України, де щороку 15-30 днів – туман (у горах – до 130 діб на рік), а сонячних днів лише 217, лазерні комплекси можуть бути допоміжним засобом підтримки основних протиракетних комплексів.

Начальник штабу армії США генерал Марк А. Міллі виступає на прес-конференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України в рамках Ради міністрів оборони НАТО в штаб-квартирі в Брюсселі, Бельгія, 12 жовтня 2022 р.
Фото: EPA/UPG
Начальник штабу армії США генерал Марк А. Міллі виступає на прес-конференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України в рамках Ради міністрів оборони НАТО в штаб-квартирі в Брюсселі, Бельгія, 12 жовтня 2022 р.

12 жовтня голова Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Міллі заявив у Брюсселі, що союзники працюють над створенням інтегрованої системи захисту повітряного простору України. Тобто світовий тренд «інтегрована система ППО/ПРО» може поширитися на Україну, адже ізраїльські виробники мають можливість зайняти там своє місце.

Якщо ми говоримо про систему «Kippat Barzel» («Iron Dome»), то в контексті війни в Україні вона, безумовно, цікава й може ефективно прикривати українські міста. Одна батарея «Kippat Barzel» працює на площі 150 км². Найцікавішими для російських ракетників, судячи з обстрілів, є обласні центри, території котрих: Київ – 847 км², Дніпро – 415 км², Харків – 350 км², Запоріжжя – 331 км², Миколаїв – 260 км², Одеса – 162 км², Львів – 148 км², Суми – 95 км², Чернігів – 79 км², Рівне – 63 км², Житомир – 61 км². Кожен цей населений пункт можна прикрити 1-3 батареями, тобто Україні потрібно 18-20 «Kippat Barzel». Щоправда, ціна питання – майже 1 мільярд USD.

Дещо про погане: «Kippat Barzel» бореться з балістичними цілями, котрі продукуються переважно парамілітарними угрупованнями. Як цей комплекс покаже себе в боротьбі з крилатими, квазібалістичними ракетами, БпЛА різних типів, літаками, що атакують з висот понад 10 км, не зовсім зрозуміло, адже потенціали терористичних організацій не порівнянні із силами держави-терориста.

Ізраїльська система ППО «Залізний купол» працює по ракетах, випущених з Сектора Газа, 07 серпня 2022 р.
Фото: EPA/UPG
Ізраїльська система ППО «Залізний купол» працює по ракетах, випущених з Сектора Газа, 07 серпня 2022 р.

Віктор КевлюкВіктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій
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