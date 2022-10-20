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Корабельне угруповання ворога у Чорному морі не змінилося

Серед них є два носії крилатих ракет.

Корабельне угруповання ворога у Чорному морі не змінилося
Фото: defence-ua.com

У Чорному морі корабельне угруповання ворога налічуєє 9 кораблів та катерів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Вони маневрують уздовж узбережжя Криму. 

Серед них два ворожі великих десантних кораблі та два носії крилатих ракет з сумарним залпом 12 “Калібрів”.

“Не наражайте себе на небезпеку, будьте пильними, свідомими та обережними. Обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги правильно і доречно. Бережіть власне життя та життя своїх близьких”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, в ОК "Південь" також повідомили, що штурмова авіація Повітряних сил України завдала шість ударів по російських пунктах розгортання зенітно-ракетних комплесів “Бук- 2М”, “ТОР” та “ПАНЦИР”.

Також парою геликоптерів Мі-24 та Мі-8 атаковано район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік селища Любомирівка Миколаївської області.

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