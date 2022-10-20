Окупанти хочуть атакувати Каховську гідроелектростанцію під чужим прапором, – ISW

Прорив дамби міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування України через річку.

Російська війська створюють інформаційні умови для атаки під чужим прапором на Каховську гідроелектростанцію. Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Окупанти можуть вважати, що прорив дамби міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування України через річку.

18 жовтня Командувач збройними силами РФ в Україні генерал армії Сергій Суровікін заявив, що має інформацію про те, що “Київ планує пробити дамбу на ГЕС”, а це, за його словами, “спричинить руйнівні повені в Херсонській області”.

Окупуційний голова Херсона Володимир Сальдо повторив цю заяву, додавши, що “українські війська мають намір вдарити по дамбах вище за течією Херсона”.

“Російська влада, ймовірно, використовує ці попередження про ймовірний український удар по Каховській ГЕС для встановлення інформаційних умов для того, щоб російські сили пошкодили дамбу та звинуватили Україну у подальшому збитку та втраті людей, використовуючи повені, що виникли унаслідок для прикриття власного відступу углиб півдня Херсонської області”, – зазначають аналітики.

Кремль може спробувати використати таку атаку під чужим прапором, щоб затьмарити новини про третій принизливий відступ російських військ, цього разу із західного Херсона. Така атака також сприятиме фальшивій російській інформаційній операції, яка зображує Україну терористичною державою.

Нагадаємо, американські аналітики також повідомили, що російська влада, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб виправдати заплановані відступи окупантів та значні втрати території в Херсонській області.