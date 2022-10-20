Правобережну Херсонщину можуть звільнити вже до кінця жовтня, – Хлань

"З лівим берегом складніше, бо форсувати Дніпро буде нелегко".

Правобережну Херсонщину можуть звільнити вже незабаром – до кінця місяця.

Про це радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявив в інтерв’ю war.novyny.live.

“А з лівим берегом складніше, бо форсувати Дніпро буде нелегко. Це будуть контрнаступальні дії наших ЗСУ через Запоріжжя”, – сказав він.

Хлань зауважив, що після звільнення Херсона першочерговими стануть гуманітарні питання та забезпечення людей будівельними матеріалами для відбудови пошкодженого житла.

Навчальний процес триватиме певний час дистанційно.

“Дехто навіть навчався онлайн в окупованій частині області, хоча працювала система доносів. Я знаю таких батьків, які не вели в російську школу дітей, а працювали за українською програмою. Окупанти тиснули й посилювали свої фільтраційні дії: залякували, затримували, але попри це багато батьків відмовлялися вести дітей в такі школи”, – додав радник очільника ХОВА.

Нагадаємо, росіяни поширюють дезінформацію про те, що сили оборони України "готують обстріл" Херсона. З цього тимчасово окупованого міста, як заявляється, виїхали всі колаборанти.

Росіяни також оголосили, що збираються "евакуювати" 60 000 херсонців. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що під цим приводом українців будуть депортувати.

На окупованій території Херсонської області залишилося 40% жителів, тобто трохи менше ніж 400 тисяч.