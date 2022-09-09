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Менш ніж 200 ракет "Іскандер" залишилося в Росії, – розвідка

А старих С-300, які вже треба утилізовувати, РФ вистачить ще на три роки.

Менш ніж 200 ракет "Іскандер" залишилося в Росії, – розвідка
Фото: АрміяІнформ

У Росії залишилося менш ніж дві сотні ракет типу "Іскандер".

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, йдеться на сайті ГУР.

За його словами, країна-агресор змушені їх берегти, застосовує дуже рідко.

"Востаннє, буквально у серпні, коли вони застосували в район Києва, з території Білорусі... Системи "Калібр", за підрахунками, вони могли виробляти в рік 150-180 ракет. І той запас, який у них є, вони уже бережуть, тому що близько 70% комплектуючих не російського виробництва", – сказав Скібіцький.

Тому наразі Росія обстрілює Україну старими С-300.

Вони, як зазначив представник ГУР, перебувають на зберіганні понад 30 років, а більшість з них - років 35-40.

"Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Їх близько 7 тисяч. Дуже просто тоді робити утилізацію. Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, в ніч на 24 липня українські військові знищили російську батарею ЗРК С-300, розташовану на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

В ЗСУ раніше повідомляли, що Росія почала частіше застосовувати переналаштовані зенітно-ракетні комплекси С-300. Якщо раніше центрами обстрілів були Миколаївська та Харківська області, то тепер сюди додалася і Запорізька.

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