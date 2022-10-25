Російські емігранти влаштували в Грузії "антивоєнний мітинг"
Російські емігранти влаштували в Грузії "антивоєнний мітинг"
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, – Резніков
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, – Резніков
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" із Росією
СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" із Росією
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
Країна Сі: що несе Китаю та світу переобрання генсека КПК
Країна Сі: що несе Китаю та світу переобрання генсека КПК
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
ГоловнаСуспільствоВійна

Німеччина надасть Україні РСЗВ та іншу зброю

Україна отримає також німецькі гаубиці.

Німеччина надасть Україні РСЗВ та іншу зброю
Фото: EPA/UPG

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про постачання Україні додаткових систем РСЗВ та артилерії. 

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна

"Скоро буде поставлено 2 системи MARS і 4 гаубиці", - сказав Штайнмаєр на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Також він запевнив, що Німеччина продовжить постачання в Україну систем протиповітряної оборони.

Водночас Штайнмаєр наголосив, що мир, який хоче президент РФ Володимир Путін, може викликати нову війну.

Як раніше повідомлялось, Німеччина не постачає до України танки, тому, що влада враховує думку громадян, які не згодні з політикою антиросійських санкцій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також