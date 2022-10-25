Німеччина надасть Україні РСЗВ та іншу зброю

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про постачання Україні додаткових систем РСЗВ та артилерії.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Скоро буде поставлено 2 системи MARS і 4 гаубиці", - сказав Штайнмаєр на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Також він запевнив, що Німеччина продовжить постачання в Україну систем протиповітряної оборони.

Водночас Штайнмаєр наголосив, що мир, який хоче президент РФ Володимир Путін, може викликати нову війну.

Як раніше повідомлялось, Німеччина не постачає до України танки, тому, що влада враховує думку громадян, які не згодні з політикою антиросійських санкцій.