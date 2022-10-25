​Мобілізація по-російськи: чоловіків окупованої Луганщини ловлять і доправляють до військкоматів "мобільні групи"

В одному із сіл на Запорізькому напрямку "новомобілізовані" шукають у населення їжу та можливість помитися.

У тимчасово окупованому Хрустальному на Луганщині для "ловитви" чоловіків створили "мобільні групи".

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Члени цих груп затримують чоловіків і доправляють до військкоматів.

Тим часом для поповнення підрозділів приватних військових кампаній до Станиці Луганської з території РФ прибула чергова партія ув’язнених.

"Місцевим так званим "правоохоронцям" заборонено втручатись у разі виявлення порушень з боку прибулих найманців", - додали в Генштабі.

А на Запорізькому напрямку в населений пункт Вовківка прибула чергова партія російських військовослужбовців. Вони хаотично пересуваються вулицями, вишукують у місцевого населення їжу та можливість помитися.

Нагадаємо, у Росії офіційно завершується часткова мобілізація, та повістки видавати не припиняють. А на окремих напрямках окупаційна влада тимчасово захоплених українських територій вивозить населення.

Із виправної колонії № 90 в Херсоні після так званих бесід з представниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації було звільнено більшість злочинців.