Росіяни обстріляли з мінометів прикордонне село на Сумщині

Російські окупанти вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області.

Про це повідомили в пресслужбі оперативного командування "Північ".

Нині упродовж 15.50-16.10 рашисти накрили вогнем село Старикове.

"Спостерігачі зафіксували 7 приходів, імовірно з міномету 82 мм... Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - зазначили військові.

Нагадаємо, учора чотири громади області росіяни обстріляли сім разів. А днями було зафіксовано 143 "приходи".