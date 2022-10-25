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Росіяни обстріляли з мінометів прикордонне село на Сумщині

Спостерігачі зафіксували 7 "приходів".

Росіяни обстріляли з мінометів прикордонне село на Сумщині
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Російські окупанти вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області.

Про це повідомили в пресслужбі оперативного командування "Північ".

Нині упродовж 15.50-16.10 рашисти накрили вогнем село Старикове.

"Спостерігачі зафіксували 7 приходів, імовірно з міномету 82 мм... Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - зазначили військові.

Нагадаємо, учора чотири громади області росіяни обстріляли сім разів. А днями було зафіксовано 143 "приходи".

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