На Рівненщину доставили гуманітарну допомогу від виробника "байрактарів"

У Рівненську область прибула гуманітарна допомога від Туреччини.

Про це повідомив у соцмережах керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, вантаж надіслала компанія "Байкар". У ньому - продукти харчування і засоби гігієни. Допомогу організувало посольство Турецької Республіки в Україні.

Коваль зазначив, що це не перша і не остання допомога від турецького посольств.

"Впевнений, скоро будуть нові, ще більш глобальні спільні проекти", - додав керівник ОВА.

Нагадаємо, передала Україні гуманітарну допомогу (автомобіль, човен та ліки) Франція, а уряд Канади готує гуманітарну допомогу, яка допоможе українцям підготуватися до зими.