Росія продовжує продовольчий тероризм, – Марчук

Попри погрози російської сторони припинити експорт та затримку виходу суден, є сподівання на 90%, що "зерновий коридор" буде працювати надалі.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук.

"Ситуація з експортом після заяв Росії про завершення Стамбульських угод та зернового коридору впливає на побоювання контрактування зернових. Трейдери до кінця жовтня ще закуповують та підписують контракти на початок листопада. Бо фактично з 22 листопада у нас спливають 120 днів роботи та ніхто не може дати гарантій, що коридор продовжить працювати", - заявив він.

Марчук прогнозує, що 7-10 листопада буде зрозуміла ситуація щодо продовження зернової угоди та роботи експортного коридору.

"Активна робота ведеться Україною, ООН, Туреччиною, усіма зацікавленими сторонами, щоб українське продовольство було у світі. Ця робота ведеться. Інша ситуація складається важко з безпосереднім проходженням Босфору. Там на сьогодні знаходиться десь 170 кораблів, що чекають на перевірку. Це великі об’єми, що не потрапляють вчасно на ринок. Затримка може тривати до 20 днів. Тому це простої, втрати та додаткове навантаження на перевізників. І відповідно знижується цінова пропозиція. Ми маємо ситуацію, коли весь ринок турбується в очікуванні та не розуміє, не може скласти прогнози та роботу на місяць чи два. Однак навіть у контексті цієї ситуації, є віра на 90%, що коридор буде продовжено", – підкреслив він.

За його словами, наразі основне завдання – це пришвидшення перевірок суден. Показово, що затримуються саме судна, які виходять, а не повертаються до України.

"Гальмується саме експорт збіжжя, що підтверджує тезу про продовольчий тероризм, який застосовує Росія на території всього світу. Це один з інструментів, яким Росія намагатиметься долучити Україну до перемовин, бо їх перспективи на фронті залишаються невтішними. Вони використовують будь-які методи. Це елемент тиск", – наголосив представник Всеукраїнської агарної ради.

Він прогнозує, що за результатами жовтеня Україна все ж вийде на показник 7,5 млн тонн експорту продовольства за всіма логістичними напрямками.

Також Марчук додав, що лише за попередніми підрахунками, окупанти вкрали та вивези з тимчасово окупованих територій збіжжя на $500 млн. І це стане підставою для судових звернень України для отримання репарацій.

Нагадаємо, представники РФ в СКЦ в Стамбулі зривають постачання українського зерна. Огляду інспекторами очікують більше ста суден.