Унаслідок землетрусу на Філіппінах поранення отримали 36 людей

Учора ввечері на Філіппінах стався землетрус, епіцентр якого знаходився в 9 кілометрах на північний захід від міста Лагаян у провінції Абра на глибині 11 кілометрів. Магнитуда землетрусу – 6,4 бала.

Про це повідомляє ABC News.

Підземні поштовхи відчувалися на значній території головного північного регіону країни – Лусон, у тому числі в деяких частинах столиці Філіппін Маніли, що знаходиться у понад 400 кілометрах на південь від епіцентру землетрусу.

Щонайменше 10 людей отримали легкі травми в провінції Абра, в основному через падіння уламків, ще 26 були травмовані в провінції Ілокос-Норте. Також зазнав пошкоджень міжнародний аеропорт у столиці Ілокос-Норте місті Лаоаг, через що його закрито.

У місті Батак пацієнтів вивели з найбільшої лікарні регіону Ілокос після того, як частини стелі у відділенні інтенсивної терапії впали внаслідок землетрусу. Також у цій провінції були припинені заняття у школах на період, поки інженери оцінюватимуть ступінь пошкодження будівель, повідомили чиновники. Крім того, значних пошкоджень зазнала столітня церква у місті Ла-Пас, провінція Абра, в якої обвалилася частина дзвіниці.

Також повідомляється про пошкодження ліній електропередач, мостів та доріг у віддалених від епіцентру землетрусу провінціях країни.

Нагадаємо, у вересні на заході Мексики відбувся землетрус магнітудою 7,6 бала. Унаслідок землетрусу дві людини загинули, пошкоджено будівлі, багато домогосподарств залишилися без електроенергії.