Учора росіяни вбили десятьох українців і десятьох поранили

За минулу добу російські окупанти вбили десятьох українців, ще стільки ж мирних жителів отримали поранення.
Про це повідомляють в Офісі президента з посиланням на дані військових адміністрацій.
Кількість загиблих і поранених в регіонах України 24 жовтня.
- Донецька область – 10 загиблих (у тому числі виявлено трьох вбитих раніше) і троє поранених.
- Запорізька області – двоє поранених.
- Харківська область – четверо поранених.
- Херсонська область – одна людина поранена.
Нагадаємо, під час бою в районі Бахмуту на Донеччині загинув співробітник Управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро майор Тарас Пона.