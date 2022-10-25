Учора росіяни вбили десятьох українців і десятьох поранили

За минулу добу російські окупанти вбили десятьох українців, ще стільки ж мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляють в Офісі президента з посиланням на дані військових адміністрацій.

Кількість загиблих і поранених в регіонах України 24 жовтня.

Донецька область – 10 загиблих (у тому числі виявлено трьох вбитих раніше) і троє поранених.

Запорізька області – двоє поранених.

Харківська область – четверо поранених.

Херсонська область – одна людина поранена.

Нагадаємо, під час бою в районі Бахмуту на Донеччині загинув співробітник Управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро майор Тарас Пона.