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Учора росіяни вбили десятьох українців і десятьох поранили

Найбільше людей загинуло у Донецькій області.

Учора росіяни вбили десятьох українців і десятьох поранили
Фото: ОП

За минулу добу російські окупанти вбили десятьох українців, ще стільки ж мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляють в Офісі президента з посиланням на дані військових адміністрацій.

Кількість загиблих і поранених в регіонах України 24 жовтня.

Нагадаємо, під час бою в районі Бахмуту на Донеччині загинув співробітник Управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро майор Тарас Пона.

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