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Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба

Повітряна тривога була оголошена о 10:29. 

Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба
Фото: Центр стратегічних комунікацій

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба закликав мешканців перебувати в укриттях весь час повітряної тривоги.

У Телеграм він нагадав про заборону на фото- і відеофіксацію роботи ППО, збиття повітряних цілей і їх падіння.

"Небезпека удару з повітря залишається", – написав він об 11:28. Тривога була оголошена о 10:29. 

За попередніми даними, в області були помічені ворожі безпілотники. 

Росія бʼє "шахідами" переважно по обʼєктах енергетичної інфраструктури, однак були влучання й в житлові будинки. В Києві від удару безпілотником по багатоповерхівці загинули люди. 

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