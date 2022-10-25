Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба закликав мешканців перебувати в укриттях весь час повітряної тривоги.

У Телеграм він нагадав про заборону на фото- і відеофіксацію роботи ППО, збиття повітряних цілей і їх падіння.

"Небезпека удару з повітря залишається", – написав він об 11:28. Тривога була оголошена о 10:29.

За попередніми даними, в області були помічені ворожі безпілотники.

Росія бʼє "шахідами" переважно по обʼєктах енергетичної інфраструктури, однак були влучання й в житлові будинки. В Києві від удару безпілотником по багатоповерхівці загинули люди.