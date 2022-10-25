В окупованому Мелітополі біля відділення ФСБ окупантів, в якому знаходиться штаб російських пропагандистів, вибухнув автомобіль.

Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

“Колаборанти Мелітополя невдало покурили біля відділення рашистської ФСБ, яке розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького. За попередніми даними, біля приміщення, в якому знаходиться один зі штабів пропагандистів Кремля і ведеться ретрансляція росЗМІ, вибухнуло авто”, – йдеться у повідомленні.

Російські ЗМІ у свою чергу повідомляють, що у Мелітополі стався потужний вибух біля бізнес-центру. За інформацією екстрених служб РФ, спрацював саморобний вибуховий пристрій, закладений в автомобілі. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб.

Фото: Іван Федоров у Telegram

Фото: Іван Федоров у Telegram

Фото: Іван Федоров у Telegram

Нагадаємо, сьогодні зранку місцеві жителі повідомили про сім потужних вибухів у Мелітопольському районі Запорізької області і дим в районі залізничного мосту.