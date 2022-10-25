Минулої доби окупанти вбили трьох цивільних у Бахмуті на Донеччині

Також виявили тіла трьох мирних жителів, вбитих під час окупації.

Учора, 24 жовтня, росіяни вбили сімох мирних жителів у Бахмуті Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 24 жовтня стало відомо про сімох мирних жителів Донеччини, убитих росіянами у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіла трьох цивільних, які загинули під час окупації: двох – у Дробишевому та одного – у Ставках”, – поінформував очільник ОВА.

Кириленко додав, що вчора ще троє людей отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, за попередню добу окупанти завдали трьох ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Вугледар і Нескучне Донецької області, Нова Кам’янка Херсонської області та Миколаїв.