Угруповання ворожого флоту в Чорному морі складається з 11 кораблів

Серед них є два надводні носії “Калібрів”.

Ситуація у Чорному морі продовжує визначатися штормовою погодою.

Про це зазначили в оперативному командуванні “Південь”.

Угруповання ворожого флоту складається з 11 кораблів, серед яких три великих десатних кораблі та два надводні носії “Калібрів”.

“Загрози ракетних ударів, як і імовірність атак ударних дронів, обстрілів реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією у місцевостях дистанційного досягання ворожої зброї – досить високі. Ворог підступний і може відчайдушно мститися за свої невдачі”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня корабельне угруповання ворога у Чорному морі налічувало девʼять кораблів та катерів. Серед них було два ворожі великих десантних кораблі та два носії крилатих ракет з сумарним залпом 12 “Калібрів”.