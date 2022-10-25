Уряд розширив перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій

Йдеться про представників Сил безпеки та оборони, які брали і беруть безпосередню участь у захисті України від російського агресора.

Кабінет міністрів України розширив перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

“На засіданні Уряду було ухвалено рішення про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413”, – йдеться у повідомленні.

Внесеними змінами передбачається приведення Постанови у відповідність з оновленим законодавством України та забезпечення захисту прав і свобод військовослужбовців та представників інших Сил безпеки та оборони, які брали і беруть участь у захисті України від російського агресора.

Актом визначено процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій для осіб, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Завдяки внесеним змінам зазначена категорія осіб матиме змогу користуватися пільгами і гарантіями, визначеними чинним законодавством, зокрема Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Нагадаємо, у вересні Кабінет Міністрів України погодив норми законодаства, якими вперше закріплюється формування державної ветеранської політики та системи переходу від військової кар’єри до цивільного життя.