Кабмін погодив законопроєкт про перехід від військової кар’єри до цивільного життя

Кабінет Міністрів України погодив розроблені фахівцями Міністерства у справах ветеранів зміни до чинного закону “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Ними вперше закріплюється формування державної ветеранської політики та системи переходу від військової кар’єри до цивільного життя у засадах внутрішньої політики, що стосуються сфери національної безпеки і оборони.

Закон буде доповнено новими абзацами щодо забезпечення формування державної ветеранської політики, системи переходу від військової служби до цивільного життя, забезпечення доступним житлом ветеранів війни, підтримці спорту ветеранів війни та фізкультурно-спортивної реабілітації.

Також будуть внесені зміни щодо запровадження заходів з формування громадянської ідентичності, щодо здійснення заходів, спрямованих на Героїзацію Захисників та Захисниць України та забезпечення гідного вшанування та увічнення пам'яті загиблих Воїнів.

“Повномасштабна збройна агресія рф проти України потребує від органів державної влади належного реагування, в тому числі й у формуванні та реалізації нової державної ветеранської політики, над якою працює наша команда Мінветеранів. У плідній співпраці з Офісом Президента, Урядом, Парламентом ми закладаємо міцне нормативно-правове підґрунтя, щоб українські Захисники і Захисниці, які повернуться після нашої перемоги, члени їхніх сімей і родини загиблих Воїнів отримали ефективну державну підтримку та адаптацію до мирного життя, відновлювали економіку країни. Працюємо задля перемоги!”, – наголосила очільниця Мінветеранів Юлія Лапутіна.

Нагадаємо, 7 вересня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №7322 про надання статсу УБД добровольцям без контракту.