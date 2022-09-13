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Росіяни обстріляли з мінометів громаду на Сумщині

Зафіксовано два "приходи".

Росіяни обстріляли з мінометів громаду на Сумщині
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Сьогодні після 15.00 російські загарбники обстріляли одну з громад Сумщини.

Про це повідомив у соцмережах керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, під мінометний обстріл потрапила Зноб-Новгородська громада Шосткинського району. 

"Було два прильоти, ймовірно з міномету 120 мм. На щастя, без жертв і руйнувань", - додав Живицький.

Нагадаємо, в Сумській області після опівночі Росія обстрілювала Есманську громаду. Було зафіксовано вісім "прильотів з міномета". Після 8-ої ранку був артобстріл Хотінської громади, а в Шалигинській громаді прослуховувалися черги з крупнокаліберного кулемета.

Вчора рашисти обстріляли дві громади області.

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